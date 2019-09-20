ترقب في القاهرة.. "تمركزات أمنية" وتطور جديد بدعوات التظاهر

أفاد مراسل قناة الحرة في القاهرة الجمعة بوجود بعض التمركزات الأمنية الثابتة خصوصا لقوات الشرطة في ميادين مصر الشهيرة، مع الدعوة لتظاهرات ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن هذه التمركزات وضعت في ميدان التحرير وميدان طلعت حرب وبعض الميادين الأخرى في القاهرة، في ما لاحظ تواجدا أمنيا مكثفا تعززه قوات الجيش فضلا عن قوات الحرس الجمهوري في محيط القصر الجمهوري.

وإلى جانب هذه الارتكازات الأمنية، هناك دوريات أمنية متحركة تجوب العديد من شوارع القاهرة.

يأتي هذا وسط دعوات للتظاهر أطلقها المقاول المصري محمد علي، والتي تحولت من دعوات للنزول في الميادين إلى نزول الناس أمام منازلهم بعد مباراة كأس السوبر بين الناديين الأهلي والزمالك المقررة في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

ولا يزال أمر الاستجابة الشعبية لهذه الدعوات في طور التكهنات فلا دلائل ولا مشاهد تقود إلى ذلك سوى حالة الجدل الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ إطلاق الفيديوهات الخاصة بعلي والتي اتهم من خلالها مسؤولين عسكريين بـ"الفساد".

واشترك في الحملة الناشط السيناوي مسعد أبو فجر الذي تحدث عن العمليات العسكرية في سيناء ووجه انتقادات وتساؤلات عن أسباب طول المعركة هناك وكذلك انتقد تعامل النظام مع أهالي سيناء من المدنيين.

وتستمر حالة الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بين انتقاد السياسات الحالية للرئيس المصري وأخرى لتأييده والتقليل من شأن دعوات التظاهر التي لم تعلن أي قوى سياسية أو حزبية مشاركتها فيها.