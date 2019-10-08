لندن تعبر عن قلقها حول المخطط التركي في سوريا

أعربت لندن عن قلقها تجاه المخططات التركية لشن حملة عسكرية شمالي سوريا، وفقا لما ذكره متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين.

وقال المتحدث إن المملكة المتحدة منشغلة جدا بمخططات تركيا لإطلاق حملة عسكرية في شمالي سوريا.

وأضاف المتحدث في بيان صادر عن داونينغ ستريت أن قرار واشنطن سحب قواتها من سوريا شأن أمريكي، وفقا لمراسل الحرة في لندن.

وأشار إلى أن لندن "كانت واضحة باستمرار مع تركيا بشأن تجنب تحرك عسكري أحادي لأن من شأنه زعزعة استقرار المنطقة" ويهدد جهود دحر تنظيم داعش.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء "استكمال" الاستعدادات لشن الهجوم، وسط ورود إشارات متناقضة من الولايات المتحدة حول ما إذا كان ترامب يسمح بالهجوم.

وتسيطر قوات سوريا الديموقراطية التي يُشكل الأكراد عمودها الفقري على نحو 30 في المئة من مساحة سوريا بعدما شكلت قوة رئيسية في قتال تنظيم داعش والقضاء على "الخلافة" التي أعلنها في العام 2014 بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية.

وكان الهدف من اتفاق التعاون المشترك المعروف باسم "اتفاق أضنة" الموقع عام 1998 بين أنقرة ودمشق في هذه المدينة التركية، إنهاء أزمة بين الدولتين كان سببها حينها وجود زعيم حزب العمال عبدالله أوجلان في سوريا.

وترى تركيا أن هذا الاتفاق يمنحها الحق في التدخل على الأراضي السورية ضد حزب العمال الكردستاني والحركات المرتبطة به في حال عدم تحرك النظام السوري ضدها.