خوذة طيارها بـ400 ألف دولار.. خصائص مذهلة للمقاتلة F-35

F-35، مشروع الطائرة الأكثر تكلفة على مستوى العالم، قد يصبح حلما بعيد المنال بالنسبة لتركيا.

ويبحث مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لمعاقبة تركيا سيحرمها من امتلاك الـ F-35، وذلك بعدما أبرمت أنقرة صفقة مع موسكو لشراء أنظمة صواريخ S-400.

لهذا لمحت تركيا عن توجهها للبحث عن بدائل لـF-35 من دول أخرى، لكن في الحقيقة فإنها لن تستطيع إيجاد نظير للطائرة الأميركية.

لكن، لماذا سعت تركيا لشراء الـ F-35؟

ببساطة، F-35 من إنتاج شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية، هي آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في المجال الحربي، فهي الطائرة الأكثر تقدما في الجيش الأميركي بل والعالم.

ويتراوح سعر الطائرة من 100 مليون إلى 122 مليون دولار أميركي، وفقا لنوع الإصدار.

وتنتمي F-35 إلى الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة، وهو الجيل الأحدث من المقاتلات، وتتميز طائراته بأنها شبحية، وتتمتع بأنظمة إلكترونية أكثر تطورا عن الجيل الرابع.

والطائرات الشبحية تصنع من مواد تجعلها هدفا صعبا أمام رصد الردارات، ما يتيح لها إنجاز مهمتها متخفية.

وتتميز F-35 بسرعتها الفائقة، والتي تصل لـ 1200 ميل في الساعة، والفضل في ذلك لمحركها المتطور.

وتتمتع F-35 بميزة الإقلاع والهبوط العمودي، أي أنها قد لا تحتاج إلى مدرج هبوط للهبوط أو الانطلاق، وذلك بعكس شقيقتها الأقدم F-22.