خوذة طيارها بـ400 ألف دولار.. خصائص مذهلة للمقاتلة F-35

F-35، مشروع الطائرة الأكثر تكلفة على مستوى العالم، قد يصبح حلما بعيد المنال بالنسبة لتركيا.
ويبحث مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لمعاقبة تركيا سيحرمها من امتلاك الـ F-35، وذلك بعدما أبرمت أنقرة صفقة مع موسكو لشراء أنظمة صواريخ S-400.
لهذا لمحت تركيا عن توجهها للبحث عن بدائل لـF-35 من دول أخرى، لكن في الحقيقة فإنها لن تستطيع إيجاد نظير للطائرة الأميركية.
لكن، لماذا سعت تركيا لشراء الـ F-35؟
ببساطة، F-35 من إنتاج شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية، هي آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في المجال الحربي، فهي الطائرة الأكثر تقدما في الجيش الأميركي بل والعالم.
ويتراوح سعر الطائرة من 100 مليون إلى 122 مليون دولار أميركي، وفقا لنوع الإصدار.
وتنتمي F-35 إلى الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة، وهو الجيل الأحدث من المقاتلات، وتتميز طائراته بأنها شبحية، وتتمتع بأنظمة إلكترونية أكثر تطورا عن الجيل الرابع.
والطائرات الشبحية تصنع من مواد تجعلها هدفا صعبا أمام رصد الردارات، ما يتيح لها إنجاز مهمتها متخفية.
وتتميز F-35 بسرعتها الفائقة، والتي تصل لـ 1200 ميل في الساعة، والفضل في ذلك لمحركها المتطور.
وتتمتع F-35 بميزة الإقلاع والهبوط العمودي، أي أنها قد لا تحتاج إلى مدرج هبوط للهبوط أو الانطلاق، وذلك بعكس شقيقتها الأقدم F-22.
وتحتوي F-35 على أجهزة استشعار متطورة أكثر من أي طراز آخر، تستطيع بها التقدم ومسك زمام المعركة مقارنة بالطائرات المعادية.
وتستطيع F-35 حمل صواريخ واختراق أرض العدو أفضل من أي طائرة أخرى، ففي حالتها الشبحية تسطيع حمل ذخائر داخلية تزن نحو 5،700 باوند.
أما في وضعيتها القسوى أو Beast Mode، فإنها قد تحمل ذخائر داخلية وخارجية يصل وزنها إلى 22 ألف باوند.
وتمتلك F-35 أسلحة الحرب الإلكترونية الأكثر تطورا، ما يمكنها من تحديد وتتبع طائرات العدو وتعطيل الهجمات بكفاءة، بالإضافة إلى مشاركتها المعلومات مع الوحدات البحرية والبرية.
أما من الداخل، فإن F-35 تمتلك تكنولوجيا لا تجد مثيلها في الطائرات الأخرى، من ضمنها الخوذة التي يصل سعرها إلى 400 ألف دولار!.
وتمكن هذه الخوذة باهظة الثمن الطيار من رؤية الأرض من أسفله، بل رؤية كل الاتجاهات دون أن يعيق رؤيته أي جزء من الطائرة، بالإضافة إلى خاصية الـ X-ray.
يذكر أن تسع دول تشارك في تمويل برنامج F-35، والذي وافق عليه البنتاغون في عام 2001، من ضمن هذه الدول تركيا.
وحاولت بعض الدول الأخرى تصنيع طائرات من الجيل الخامس تضاهي المقاتلة الأميركية، مثل طائرة J-31 الصينية، لكن يرى المراقبون أن الأفضلية للـ F-35 بكل تأكيد.