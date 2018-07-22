تركيا.. 'أنثى الذئب' تستقيل من رئاسة حزب الخير

قالت زعيمة حزب الخير المعارض في تركيا ميرال أكشينار الأحد إنها ستستقيل من منصبها بعد اجتماع طارئ للحزب.

وشكلت أكشينار، وهي وزيرة داخلية سابقة ومشرعة عن حزب الحركة القومية، حزب الخير العام الماضي بعد أن انفصلت عن الحزب القومي الذي يدعم الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وبعد تجمع دام يومين لمسؤولي الحزب بهدف تقييم نتائج الانتخابات، دعت أكشينار التي تلقب بـ"أنثى الذئب" الأحد إلى مؤتمر طارئ ينتخب فيه الحزب زعيما جديدا.

وقالت على تويتر "عملا بالسلطة التي خولها لي النظام الأساسي للحزب، قررت أن أدعو إلى مؤتمر مع إجراء انتخابات. لن أترشح في المؤتمر. أتمنى النجاح لزملائي الذين سيترشحون".

ويأتي القرار في أعقاب انتقادات متزايدة لأكشينار داخل الحزب في ما يتعلق بأدائها في الانتخابات.