هل يجد الأتراك بديلا لـ F-35؟

وكانت واشنطن قد علقت المشاركة التركية في تصنيع مقاتلات F-35 والتي تبلغ نحو 7 بالمئة من إجمالي مكونات الطائرة، فيما تسعى تركيا إلى شراء 100 مقاتلة من طراز F-35.

الإنذار الأميركي جاء بعدما أرسلت أنقرة جنودا إلى روسيا للتدرب على كيفية استخدام نظام S-400 للدفاع الجوي والمخصص ضد الطائرات.

أيام قليلة تفصل تركيا عن قرار أميركي بحرمان أنقرة من امتلاك مقاتلات F-35 الأميركية المتطورة، إذا أصرت الإدارة التركية على شراء نظام S-400 الروسي للدفاع الجوي.

ومع تصاعد الخلاف بين واشنطن وأنقرة، أشار وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في نيسان/أبريل الماضي، إلى إمكانية لجوء بلاده إلى تلبية احتياجاتها من طرف آخر.

وقال جاويش أوغلو خلال حوار مع قناة NTV التركية، "هناك المقاتلات الروسية مثل SU-34، وSU-57، وغيرها، سنلبي احتياجاتنا من مكان آخر حتى نتمكن من إنتاج مقاتلاتنا بأنفسنا".

الصين أو روسيا

وكانت صحيفة "يني شفق" التركية المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم، قد نشرت تقريرا الأحد عن خطط أنقرة البديلة في حال أنها حرمت من اقتناء مقاتلات F-35 التركية.

وقال التقرير إن أمام أنقرة الخيار الروسي المتمثل في مقاتلات SU-57، كما أن جهات حكومية تركية تبحث خيار المقاتلة الصينية J-31.

ولفت التقرير إلى أن أنقرة ترى أن حصولها على مقاتلات F-35 سيسبب لتركيا مشاكل أمنية، إذ ستتولى الولايات المتحدة قيادة هذه المقاتلات، حسب ما جاء في التقرير.

وأضاف التقرير أن "الخيار الروسي والصيني يعد أكثر فاعلية بالنسبة لتركيا من ناحية التكلفة مقارنة بـ F-35"، إلا أن التقرير تغاضى عن الفارق الهائل في الإمكانيات.