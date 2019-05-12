صحافيو تركيا.. الملاحقة تشتد

حملة جديدة تشنها السلطات التركية على الصحافة وحرية الرأي، بعد أيام قليلة من قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول. وكان الصحافي يافوز سليم دميراق المعروف بانتقاده للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد تعرض للضرب على رأسه، بعد ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية. وكان دميراق الذي يكتب بصحيفة "يني تشاغ"، يقف أمام منزله في مدينة أنقرة عندما توجه إليه سبعة أشخاص ليضربوه على رأسه بمضرب بيسبول ويتركوه طريحا على الأرض. ودميراق داعم لحزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه الفائز برئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، قبل أن تقرر اللجنة العليا للانتخابات إعادة إجراء الانتخابات مرة أخرى استجابة لطلب حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة أردوغان.

رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، زار دميراق في المشفى الذي يرقد فيه، وأدان الهجوم الذي تعرض له الصحفي التركي. وقال كليشدار أوغلو لصحيفة يني تشاغ، "كيف لهذا الشيء أن يحدث، صحافي يتعرض للضرب بهدف الاغتيال، لأنه فقط ظهر في برنامج تليفزيوني وانتقد شخصا فقط!". وأطلق نشطاء وصحافيون من مختلف دول العالم، وسما على تويتر باسم دميراق، حيث أدانوا فيه محاولة الاعتداء عليه. المسؤول عن ملف حرية الإعلام بمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية، هارلم ديشير، قال في تغريدة "أدين هجوم أنقرة الذي استهدف الصحافي يافوز سليم دميراق أمس، حيث تعرض لإصابات في رأسه نقل على إثرها إلى المشفى، أطالب السلطات التركية بسرعة تحديد وملاحقة المعتدين".

الفائز برئاسة مدينة أنقرة في الانتخابات المحلية الأخيرة، منصور يافاش، كتب تغريدة أدان فيها محاولة الاعتداء على دميراق، مضيفا أن "هذا الهجوم هو اعتداء على حرية الصحافة".

أما رئيس مكتب شرق أوروبا التابع لمنظمة مراسلون بلا حدود، جوهان بير، نشر تغريدة أدان فيها الهجوم، مطالبا بالتحقيق في الواقعة و"إنهاء مناخ الكراهية".

وفي سياق متصل، أعلنت المطربة التركية سيبال توزون، أن برنامجها على محطة "تي أر تي" الحكومية تم إيقافه. وكتبت توزون تغريدة قالت فيها، إنها أبلغت بإيقاف برنامجها من قبل إدارة المحطة، وذلك بسبب تغريدة لها داعمة لأكرم إمام أوغلو.