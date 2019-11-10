إيران تمنع ترجمة رواية تركية عن الإبادة الجماعية للأرمن

أعلن اتحاد الناشرين وبائعي الكتب في طهران السبت، عن إلغاء رخصة ترجمة كتاب للروائية التركية الشهيرة إليف شفق.

ولم يبد الاتحاد أي أسباب دعته لإلغاء رخصة رواية "لقيطة إسطنبول"، والتي قد حققت نجاحا كبيرا في تركيا والعالم، عقب صدورها لأول مرة في عام 2007، بحسب موقع "راديو فردا".

وقال صابر حسيني أحد مترجمي الرواية لدار "مرواريد" للنشر، إنه قد تم اختيار اسم "شرم" للرواية في السوق الإيراني، والتي تعني "العار" بالفارسية.

وأشار حسيني إلى أن الكتاب يتناول مشاعر الأتراك والأرمن تجاه الإبادة التي تعرض لها الأرمن على يد العثمانيين في 1915 خلال الحرب العالمية الأولى.

يذكر أن موضوع الإبادة الجماعية للأرمن يعتبر من القضايا الحساسة في تركيا، حيث تضيق أنقرة على من يتناول القضية داخليا، بجانب تنديدها بالاعترافات الدولية بحق الإبادة.

وتتمتع تركيا وإيران بعلاقات ثنائية مستقرة، ولم تعترف طهران بالإبادة الجماعية للأرمن حتى الآن رغم اعتراف نحو 31 دولة حول العالم بها، كان آخرها الولايات المتحدة.

ويعتبر الأرمن أن ما تعرضوا له من مطاردة ونفي من 1915 إلى 1917 كانت عملية "إبادة" سقط فيها، على حد قولهم، أكثر من 1.5 مليون قتيل.

في المقابل لا تعترف تركيا إلا بمقتل ما بين 300 إلى 500 ألف أرمني تقول إنهم لم يقتلوا في حملة تصفية بل راحوا ضحية الفوضى التي سادت آخر سنوات الإمبراطورية العثمانية.