تركيا بعد 26 شهرا.. اعتقالات 'الانقلاب' لا تزال مستمرة

مر على محاولة الانقلاب في تركيا 26 شهرا، لم تكل فيها الأجهزة الأمنية أو تمل من ملاحقة الذين تقول السلطات إنهم من أتباع جماعة الداعية فتح الله غولن "المسؤولة عن المحاولة".

وأصدرت نيابة أنقرة الجمعة مذكرات توقيف بحق 110 من الجنود والضباط الذين يخدمون في سلاح الجو، منهم ثلاثة برتبة كولونيل وخمسة طيارين، في إطار تحقيق يستهدف اتباع غولن في الجيش.

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أرقام

شهر حزيران/ يوليو الماضي وحده شهد عزل أكثر من 18 ألف موظف نصفهم من رجال الشرطة، وأقيل حوالي 1000 موظف في وزارة العدل و650 آخرون في وزارة التعليم.

وحسب تقرير للجنة حماية الصحافيين من مقرها في نيويورك، فإن أكثر من نصف الصحافيين المسجونين في العالم موجودون في تركيا (ومصر والصين).

منذ محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016، طالت الاعتقالات صحافيين ومدنيين وعسكريين وحقوقيين، وصل عددهم حتى الآن إلى أكثر من 160 آلفا وفقا لآخر الإحصاءات التي قدمتها منظمات دولية.

وتشير تلك الإحصاءات إلى إقالة 160 آلف موظف من عسكريين ومعلمين وأطباء وأكاديميين وموظفين حكوميين ومحليين.

وأغلقت السلطات التركية أكثر من 2200 مؤسسة تعليمية خاصة و19 اتحادا عماليا و15 جامعة ونحو 150 وسيلة إعلام.

​"قمع واسع النطاق"

وقالت منظمة العفو الدولية: "منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016، تم تعديل التشريعات بموجب 32 مرسوما تنفيذيا لحالات الطوارئ لها نفس مفعول القانون"، مشيرة إلى أن حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب، "ظلت تستخدم لتسهيل قمع واسع النطاق لحقوق الإنسان، علق في شباكه مئات آلاف الأشخاص".

وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد دعا تركيا إلى "مراجعة وإلغاء كافة التشريعات التي لا تتماشى مع التزاماتها بالقانون الدولي؛ وإبطال الحظر المفروض على الموظفين المدنيين المقالين من الانضمام إلى الخدمة العامة، والحق في الحصول على التعويض، والإفراج الفوري عن الصحافيين، والكتّاب، والقضاة، والأكاديميين المحتجزين بناء على تشريعات مكافحة الإرهاب ومراسيم الطوارئ".

​ليلة الانقلاب

في التاسعة من مساء 15 تموز/يوليو 2016، فوجئ سكان إسطنبول بحركة غريبة في الشوارع، عشرات المدرعات والدبابات بدأت في الانتشار لحراسة الأماكن الحيوية.

بعد دقائق، اقتحم أربعة جنود استديو نشرة الأخبار المسائية التركي الحكومي "تي آر تي"، وأجبروا المذيعة تيجان كاراش على قراءة بيان يعلن "السيطرة على مقاليد الحكم" وفرض حالة الطوارئ.

أغلق الجيش الجسور في إسطنبول وحوصر مبنى البرلمان بأنقرة، وتقاتل رجال الجيش والشرطة في شوارع منطقة الفاتح، وتعرض مبنى البرلمان ومقر القوات الخاصة التابعة للشرطة للقصف.

تمكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الاتصال عبر تطبيق "فيس تايم" على هاتفه الجوال بمحطة "سي أن أن تورك"، ليدعوا أنصاره، من على متن طائرة محلقة، إلى النزول للشوارع قبل أن يصل إلى إسطنبول ويتحدث إلى مواطنين متجمهرين خارج مطار كمال أتاتورك، لتبدأ الأمور تسير عكس ما خطط له منفذو محاولة الانقلاب.

ومع شروق شمس 16 تموز/يوليو، أعلن فشل محاولة الانقلاب التي أسفرت عن مقتل 250 شخصا وإصابة ألفين آخرين، ومستقبل غير واضح المعالم للتجربة الديموقراطية التركية.

​حالة الطوارئ

استغل أردوغان محاولة الانقلاب لتثبيت حكمه. فكانت البداية مع حالة الطوارئ التي أعلنها في 20 تموز/يوليو بعد خمسة أيام من محاولة الانقلاب، ولا تزال حالة الطوارئ مستمرة في تركيا ومن المتوقع أن تنتهي الأربعاء المقبل بعد شهور طويلة من مطالبات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني بإلغائها.

شهدت فترة الطوارئ اعتقال خصوم سياسيين لأردوغان ومعارضين كثر بتهم من بينها دعم محاولة الانقلاب.

ورغم أن السلطات تتهم جماعة عبدالله غولن بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، اعتقلت تسعة نواب برلمانيين منتمين لـ"حزب الشعوب الديموقراطي"، وهو حزب يساري معارض، بينهم قياديان بالحزب، وضعوا رهن الحبس الاحتياطي تمهيدا للمحاكمة، بالإضافة إلى اعتقال 60 رئيس بلدية منتخبا ينتمون إلى "حزب المناطق الديمقراطي" المتحالف مع "حزب الشعوب الديمقراطي".