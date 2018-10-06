تركيا.. اعتقال 137 شخصا من حزب العمال الكردستاني

أفادت وكالة الأناضول التركية الحكومية للأنباء السبت أن السلطات التركية اعتقلت 137 شخصا في عمليات أمنية على مدى يومين في أنحاء البلاد استهدفت حزب العمال الكردستاني المحظور.

وقتل الخميس ثمانية جنود في انفجار عبوة يدوية الصنع في جنوب شرق تركيا في هجوم اتهمت الحكومة حزب العمال الكردستاني بالمسؤولية عنه.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب الجمعة إن "800 إرهابي على الأقل سيدفعون ثمن" الهجوم.

وكثيرا ما تستهدف قوات الأمن التركية حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا وحلفاؤها الغربيون مجموعة "إرهابية".

ويشن حزب العمال الكردستاني تمردا داخل تركيا منذ ثلاثة عقود بدأه للمطالبة بدولة مستقلة.

وعادت المواجهات بين قوات الأمن التركية وأعضاء حزب العمال الكردستاني بعد وقف إطلاق نار هش انهار في 2015.

وأودى النزاع المسلح بين قوات الأمن التركية والمتمردين الأكراد بحياة أكثر من 40 ألف شخص منذ 1984.