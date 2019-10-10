تركيا.. اعتقال صحفي معارض للعملية العسكرية في سوريا

اعتقلت، السلطات التركية الخميس رئيس موقع إخباري تابع للمعارضة في إطار حملة قمع ضد منتقدي العملية العسكرية التي تشنها أنقرة في شمال سوريا، بحسب مدير الموقع.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أنه تم اعتقال هاكان ديمير رئيس موقع "بيرغون" بعد اتهامه بـ"تحريض الشعب على الكراهية والعداوة" بسبب رسالة بعث بها على تويتر.

وواجه الموقع انتقادات شديدة على الإنترنت بعد أن ذكر أن مدنيين قتلوا في الغارات التركية على مواقع الأكراد في سوريا الأربعاء، وهو ما تنفيه الحكومة.

وذكرت الشرطة أنها فتحت 78 قضية ضد أفراد بسبب نشرهم "دعاية إعلامية" ضد العملية.

وتشن أنقرة منذ الأربعاء عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والتي تعتبرها تركيا فرعا "إرهابيا" للمسلحين في المنطقة.

وسبق للسلطات أن اعتقلت منتقدين على الإنترنت خلال عمليات سابقة ضد القوات التركية في سوريا واتهمتهم بـ "الدعاية الإعلامية للإرهاب".

وتنتقد جماعات حقوقية تضاؤل حرية التعبير في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان خاصة عقب محاولة الانقلاب في 2016 التي تلتها حملة قمع، اعتقل خلالها عشرات آلاف المعارضين السياسيين.