تركيا.. اعتقال طيار حربي حلق قرب أردوغان

رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على الواقعة، ألقت قوات الأمن التركية الثلاثاء القبض على طيار حلق على ارتفاع منخفض فوق الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكانت محكمة تركية قد أصدرت قرارا باعتقال 21 عسكريا من ضمنهم الطيار الحربي علي أونور أدالي، بتهمة محاولة اغتيال رئيس البلاد.

وكان أدالي قد شارك في عرض عسكري أجري في 30 آب/أغسطس 2015، حيث حلق هناك على ارتفاع منخفض فوق أردوغان ومساعديه.

كما ألقت الشرطة القبض على 23 عسكريا، في إطار التحقيق معهم بتهمة محاولة اغتيال أردوغان.

وكان أدالي قد برر تحليقه على ارتفاع منخفض فوق الرئيس التركي، بحدوث عطل مفاجئ في طائرته.