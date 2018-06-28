تركيا.. اعتقال 12 شخصا بتهمة 'إهانة' أردوغان

أمرت محكمة تركية الأربعاء باعتقال 12 شخصا بتهمة "إهانة الرئيس" رجب طيب أردوغان خلال تجمع لمرشح المعارضة محرم إينجه في أزمير قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد.

وقد أوقفت السلطات هؤلاء ووضعتهم قيد الحبس الاحتياطي بانتظار محاكمتهم بتهمة توجيه "إهانات بحق رئيس الدولة".

وذكرت تقارير أن هؤلاء الأشخاص رددوا اسم أردوغان في تجمع بأحد مطاعم أزمير على نحو مثير للسخرية.

والتجمع المشار إليه كان أحد أبرز تجمعات حملة إينجه، الذي خسر في الانتخابات الرئاسية أمام أردوغان.

وتعتبر أزمير معقل حزب الشعب الجمهوري برئاسة إينجه، وقد حصل على 54 في المئة من أصوات الناخبين في هذه المنطقة.

وتمت محاكمة آلاف الأشخاص في تركيا بتهمة إهانة أردوغان منذ توليه الرئاسة عام 2014.