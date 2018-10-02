تركيا.. أوامر اعتقال لـ417 مشتبها في عمليات غسيل أموال

أمرت السلطات التركية باعتقال 417 مشتبها فيهم بالتورط في عمليات غسيل أموال وتحويل نحو 205 مليار ليرة(419 مليون دولار) إلى حسابات مصرفية في الخارج.

ونقلت مصادر صحافية عن كبير ممثلي الادعاء في اسطنبول أن الغالبية العظمى من متلقي تلك الأموال مواطنون إيرانيون مقيمون في الولايات المتحدة.

وأضافت المصادر أن 216 من المتشبه بهم اعتقلوا خلال حملة مداهمات في 40 محافظة.

وقال مكتب رئيس الادعاء في اسطنبول إن التحقيقات طالت أولئك الذين "استهدفوا الأمن الاقتصادي والمالي للجمهورية التركية"، حسب المصادر الصحافية.

وأصبحت مسألة تحويل عملات أجنبية إلى الخارج وخاصة لجهات إيرانية مسألة حساسة في تركيا في وقت تشهد فيه ضائقة اقتصادية وانخفاضا هائلا لليرة مقابل الدولار يتزامن مع توترات سياسية مع الولايات المتحدة.