تركيا.. اعتقال 85 عسكريا لصلتهم بمحاولة الانقلاب

أوقفت الشرطة التركية الجمعة 85 عسكريا للاشتباه بصلاتهم بشبكات الداعية فتح الله غولن، المتهم بتدبير الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وأضافت الوكالة أن نيابة أنقرة أصدرت مذكرات توقيف بحق 110 من الجنود والضباط الذين يخدمون في سلاح الجو، منهم ثلاثة برتبة كولونيل وخمسة طيارين، في إطار تحقيق يستهدف أنصار غولن في الجيش.

وتم توقيف خمسة وثمانون منهم قبل الظهر، وتتواصل عمليات البحث عن الـ 25 الآخرين.

وبدأت السلطات التركية حملات تطهير واسعة في مجمل المؤسسات الرسمية بعد محاولة الانقلاب تموز/يوليو 2016 الذي تتهم السلطات غولن الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان بالوقوف وراءه.

وينفي غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ حوالي عشرين عاما نفيا قاطعا أي تورط في محاولة الانقلاب.

واعتقلت السلطات أكثر من 77 ألف شخص وعزلت أكثر من 150 ألفا آخرين أو علقت مهامهم في إطار عمليات التطهير التي تعرضت لانتقادات حادة في الخارج، لكن أنقرة تعتبرها ضرورية للقضاء على أي خطر بحصول تمرد.