تركيا تفتتح جامعة في عفرين.. 'دعاية عثمانية'؟

ونقل موقع جامعة حران عن رمضان تاش ألتن رئيس الجامعة قوله، "نرغب في أن نكون بوابة الأمل للشبان هناك بهدف المساعدة في الجهود الإنسانية لبلادنا".

وأعلنت الجامعة الواقعة في محافظة شانلي أورفا حنوب شرقي تركيا، إنها تستعد لفتح فرع في منطقة الباب من أجل خدمة الطلاب في البلدات الواقعة تحت السيطرة التركية.

وتقع مدينة عفرين ذات الأغلبية الكردية تحت سيطرة الجيش التركي وجماعات سورية مسلحة موالية له، وذلك عقب دخولها المدينة في آذار/مارس الماضي.

"سلعة انتخابية"

من جانبه، شكك الكاتب التركي والأستاذ في جامعة يوتا، أمرالله أوسلو، في نوايا تركيا بشروعها في مثل هذه الخطوات، وقال إن الأمر ينضوي على أهداف سياسية.

وقال أوسلو لـ "موقع الحرة"، إن النظام التركي مقبل على موعد مع انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد أيام، ويحتاج إلى ما يبيعه للناس من أجل كسب المزيد من الأصوات، ولهذا "لا يوجد أفضل من استعادة الأمجاد العثمانية" من خلال هذه التحركات.

ومن المقرر أن تعقد تركيا انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 حزيران/يونيو، وذلك بدلا من موعدها الأساسي في 2019.

وأردف الكاتب قائلا، "إن افتتاح جامعة في شمال سورية إشارة إلى استمرار النفوذ التركي في هذه المنطقة لمدة طويلة قد تصل إلى عقود، وليس شرطا أن يكون نفوذا عسكريا".

جدير بالذكر أن الجريدة الرسمية في تركيا قالت إن مجلس الوزراء التركي وافق على افتتاح مدرسة ثانوية للتعليم المهني في جرابلس تابعة لجامعة غازي عنتاب.