تركيا.. الحزب الحاكم يعترض على نتائج أنقرة واسطنبول

قال حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أنه سيقدم اعتراضات رسميا في مدينتي اسطنبول وأنقرة، وذلك بعد فوز المعارضة، حسب النتائج غير الرسمية.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، سعدي غوڤين، أنه تم استكمال فرز كل الأصوات في الانتخابات المحلية، وبأنه تم تسليم الأحزاب السياسية النتائج غير الرسمية حتى الآن.

وأضاف غوفين في تصريحات له الثلاثاء، من أمام مقرّ اللجنة العليا للانتخابات في العاصمة التركية أنقرة، أنه سيتم تسليم قرارات الفوز للمرشحين الفائزين، في المناطق التي لا توجد بها اعتراضات.

وقال غوفين، إن باب الاعتراضات من الأطراف السياسية على النتائج مفتوح للساعة الثالثة عصراً الثلاثاء، بالتوقيت المحلّي في تركيا، وستعطي اللجنة قرارها بهذه الاعتراضات، خلال يومين.

فيما أعلن أيضاً أن باب الاعتراض على انتخابات الولايات كاملة، سيكون مفتوحاً لمدة يوم كامل، وسيتم أيضاً اتخاذ القرار بخصوصها خلال يومين.

من جهته، قال متحدث حزب العدالة والتنمية التركي، عمر تشيليك، قال خلال مؤتمر صحفي عقده بعد منتصف الليلة الماضية، إنهم اكتشفوا (تناقضا واضحا) بين محاضر نتائج الاقتراع، وجداول عدّ وفرز الأصوات في صناديق مدينتي أنقرة وإسطنبول

واعتبر المتحدث أنه من الطبيعي الطعن في نتائج الانتخابات لحل التناقض بين محاضر النتائج وجداول الفرز، داعيا إلى احترام حقّ الاعتراض.

وكان حزب العدالة والتنمية قد خسر مدنا كبرى في الانتخابات المحلية التي اعتبرت استفتاء على سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان.