تركيا.. السجن مدى الحياة لـ72 ضابطا بالجيش

قضت محكمة تركية الخميس بالسجن مدى الحياة على عشرات العسكريين الذين دينوا بالمشاركة في مواجهات دامية على أحد الجسور الرئيسية في مدينة إسطنبول خلال محاولة انقلاب حدثت في 2016.

وحكمت المحكمة بالسجن مدى الحياة على 72 ضابط برتبة مقدم بتهمة محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري.

فيما حكم على 27 متهما أخر بالسجن أكثر من 15 عاما بعد إدانتهم بتهمة التواطؤ في محاولة إطاحة النظام الدستوري، حسب وكالة الأنباء التركية الرسمية.

وهذه المحاكمة هي واحدة من مئات الإجراءات القضائية المفتوحة بعد محاولة الانقلاب التي جرت ليل 15 إلى 16 تموز/يوليو 2016.

ومنذ ذلك الوقت، سجن حوالي 77 ألف شخص في مختلف أنحاء تركيا، وأقيل أكثر من 150 ألفا من وظائفهم أو منعوا من ممارستها.