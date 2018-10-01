تركيا.. السجن 10 سنوات لشقيق غولن

أصدرت محكمة تركية الاثنين حكما بالسجن مدة 10 سنوات ونصف بحق قطب الدين غولن شقيق الداعية الإسلامي فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في صيف 2016.

ودانت المحكمة قطب الدين، الذي أوقف في تشرين الأول/أكتوبر 2016، بـ"الانضمام لمجموعة إرهابية مسلحة".

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن قطب الدين، المحتجز في سجن بمحافظة دينزلي، لم يحضر جلسة الحكم التي انعقدت في محافظة أزمير المجاورة، لكن محاميه حضرها.

وطبقا للإعلام التركي فإن قطب الدين هو الوحيد من بين أشقاء غولن، الذين يبلغ عددهم سبعة، الذي تم اعتقاله بعد محاولة الانقلاب، فيما أوقفت السلطات التركية قريبين اثنين آخرين للداعية.