تركيا: لا ننوي إحالة قضية خاشقجي إلى محكمة دولية

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الخميس إن بلاده لا تعتزم إحالة القضية المتعلقة بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي إلى محكمة دولية، لكنها ستقدم معلومات في حالة إجراء تحقيق دولي.

وأكد أوغلو خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ضرورة التحقيق مع جميع المتورطين في جريمة قتل خاشقجي ومحاكمتهم في تركيا.

وأشار إلى أن تركيا قدمت معلومات لبعض الأطراف التي سعت إلى مزيد من المعلومات.

وفقد أثر الصحافي الذي كان في الـ59 من عمره، منذ دخوله إلى قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من الشهر الجاري، وأعلنت السلطات التركية أنه قتل بداخلها.

وبعد 17 يوما من الإنكار، أعلنت الرياض السبت أن خاشقجي قتل عن طريق الخطأ في قنصليتها وأعلنت اعتقال 18 شخصا، متعهدة بمحاسبة المتورطين.