تركيا: القنصلية السعودية ستخضع للتفتيش

قالت وزارة الخارجية التركية الثلاثاء إن مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول سيخضع للتفتيش في إطار التحقيق بقضية اختفاء الصحافي السعودي البارز جمال خاشقجي منذ دخوله القنصلية قبل أسبوع.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية حامي أقصوي في بيان مكتوب أنه رغم أن معاهدة فيينا تنص على أن مباني القنصليات تتمتع بحصانة، فمن الممكن أن تفتشها سلطات الدول المضيفة بموافقة رئيس البعثة.

وأضاف البيان: "سيخضع مبنى القنصلية للتفتيش في إطار التحقيق".

وكانت وسائل إعلام تركية نقلت الاثنين أن السلطات التركية طلبت رسميا من السلطات السعودية السماح لها بتفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأفادت صحيفة الصباح التركية بأن وزارة الخارجية استدعت السفير السعودية في أنقرة عبد الكريم الخريجي للمرة الثانية الأحد في شأن اختفاء خاشقجي.

وتنفي السعودية علمها بمكان وجود خاشقجي أو مصيره، ونفى مصدر مسؤول بالقنصلية السعودية صحة تقارير تداولتها وكالات أنباء السبت حول مقتل الصحافي السعودي داخل القنصلية.