تركيا تطلق عملية برية جديدة في شمال العراق

أعلنت تركيا الثلاثاء، أن قواتها تتقدم بـ "خطوات حازمة" صوب منطقة جبال قنديل شمال العراق لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني الذين يتخذون من المناطق الجبلية الوعرة قرب الحدود قاعدة خلفية لهم.

ونفذت المقاتلات التركية في الأيام الماضية ضربات جوية على مواقع في المنطقة يعتقد أن قيادات حزب العمال كانت متواجدة فيها.

ونقلت قناة NTV التركية عن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو قوله "إن توقيت العملية في منطقة قنديل ليس مرتبطا بإجراء الانتخابات الأحد المقبل".

وقالت أنقرة السبت الماضي إن قواتها انتشرت على عمق نحو 30 كيلومترا داخل الأراضي العراقية، في منطقة ليست بعيدة عن قنديل.