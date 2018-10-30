تركيا تتعهد بشن 'عمليات واسعة النطاق' في سورية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن بلاده ستقضي على "الإرهابيين" في شرق نهر الفرات بشمال سورية، مضيفا أن أنقرة ستطلق عمليات عسكرية أوسع في المنطقة.

وصرح أردوغان في خطاب أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بمقر البرلمان التركي: "أكملنا خططنا واستعداداتنا لتدمير الإرهابيين في شرق الفرات بسورية، وقريبا سنقوم بعمليات أوسع نطاقا وأكثر فعالية".



وأكد الرئيس التركي أن بلاده "ستطهر مناطق شرق الفرات من الإرهابيين"، وقال: "أكدنا على أننا لن نكتفي (بتحرير) المناطق غربي الفرات، بل إننا سنتوجه إلى مناطق شرقي نهر الفرات وسنطهرها من المنظمات الإرهابية، وسنقمع تلك التنظيمات الإرهابية لننهي وجودها، وربما بين ليلة وضحاها".

وتابع: "وسنفعل نفس الشيء في شمالي العراق".

وتأتي تصريحات أردوغان بعد يومين على نشر وكالة الأناضول الرسمية تقريرا ذكر أن القوات التركية قصفت مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية السورية على الضفة الشرقية لنهر الفرات.