تركيا تقترب من إتمام صفقة شراء مقاتلات سوخوي الروسية

تقترب تركيا من اتمام صفقة شراء مقاتلات (Su-35) الروسية وفق ما كشف مسؤولون في أنقرة لموقع "ديفنس نيوز" المتخصص بالتسلح.

وقال مسؤول تركي إنه يتم وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة ولا يبدوا أن إتمامها بعيد في المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن الصفقة تتضمن شراء سربين من المقاتلات الروسية بما مجموعه 48 طائرة (Su-35).

وفي حال الانتهاء من إتمام المحادثات فإن هذه الصفقة ستكون ثاني أكبر عملية شراء تقوم بها أنقرة من موسكو، وذلك بعد أن حصلت تركيا على نظام الدفاع الجوي الروسي (S-400s).

ويشير موقع "ديفنس نيوز" إلى أن سعر الطائرة سيتراوح بين 50 إلى 70 مليون دولار، بما يعني قيمة إجمالية 2.5 إلى 3.5 مليار دولار.

وتقول مصادر إنه من الأرجح أن تمنح موسكو أنقرة سعرا تفضيليا، مشيرة إلى أن تركيا دفعت بحدود 2.5 مليار دولار مقابل نظام (S-400s) والذي تضمن تسهيلات مالية أيضا.

وكانت الولايات المتحدة قد أخرجت تركيا من تحالف تصنيع الطائرة المقاتلة (F-35)، فيما تكافح أنقرة من أجل تطوير وتصميم وتصنيع طائرة مقاتلة محلية الصنع بحلول 2023، وهو ما يراه عاملون في صناعة التسلح الجوي هدفا بعيد المنال وغير واقعي من جانب أنقرة.

وذكرت المصادر أن تركيا تطمح إلى أن صفقة سربي طائرات (Su-35) لن تقتصر على المقاتلات فقط، وهي تريد مساعدة من روسيا في نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى برنامج صناعة المقاتلة التركية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد ألمح نهاية أغسطس الماضي إلى أن تركيا يمكن أن تتجه إلى روسيا كبديل لشراء مقاتلات بعد أن استبعدتها الولايات المتحدة من برنامج مقاتلات أف-35.

وبعد شراء أنقرة نظام الدفاع الجوي الروسي اس-400، استبعدت واشنطن تركيا من برنامج مقاتلات اف-35.

وصرح أردوغان في وقت سابق أنه "إذا واصلت الولايات المتحدة توجهها نفسه بالنسبة لمسألة مقاتلات إف-35، سنتدبر أمرنا. هل سنشتري سو-35؟ أم أف-35؟ أو سو-57؟" في إشارة إلى مقاتلات سوخوي الروسية.

وأشار إلى أن الحكومة التركية لا تزال في المراحل الأولى من دراسة خياراتها.

وقال أردوغان: "إضافة إلى طرح سو-35 وأف-35؟ وسو-57 على الطاولة، نحن ندرس الإجراءات التي يمكن أن نتخذها في قطاعنا الدفاعي من أجل دفاعنا".

وأكدت تركيا مرارا أنها ترغب في أن تصبح دولة منتجة للمعدات العسكرية وليست فقد دولة تشتري من دول مثل الولايات المتحدة وروسيا.

وكانت تركيا طلبت شراء أكثر من 100 طائرة إف-35 ووضع قطاع الدفاع التركي استثمارات كبيرة في تطوير هذه الطائرة.

وصرح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن تركيا انفقت 1.4 مليار دولار على برنامج أف-35.