تركيا تتهم دمشق بتقويض اتفاق إدلب

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان النظام السوري بالسعي من خلال هجومه على إدلب لـ"تقويض" التعاون التركي الروسي في سوريا، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما أفادت به الرئاسة التركية.

وقال مدير الإعلام في الرئاسة فخر الدين ألتون إن أردوغان أكد لبوتين خلال المكالمة مساء الاثنين أن النظام السوري "يسعى لتقويض التعاون التركي الروسي في إدلب والنيل من روح اتفاق أستانا".

وتتعرض المنطقة منذ نهاية الشهر الماضي لقصف سوري وروسي كثيف، رغم أنها مشمولة باتفاق روسي-تركي تم التوصل إليه العام الماضي في سوتشي ونص على إقامة منطقة "منزوعة السلاح" تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل، إلا أنه لم يتم استكمال تنفيذه بعد.

ونجح الاتفاق في إرساء هدوء نسبي إلى حين تصعيد قوات النظام ثم حليفتها روسيا قصفها اعتبارا من شباط/فبراير.

واعتبر أردوغان أن التصعيد العسكري الحالي من شأنه أن "يضر بالأهداف التي تسعى إليها" أنقرة وموسكو في سياق اتفاق سوتشي الذي جنب المنطقة العام الماضي هجوما بدا وشيكا للنظام على إدلب ومحيطها.

غير أن أردوغان لم يأت على ذكر الدور الروسي في عمليات القصف، بحسب ما أورده ألتون عن المكالمة بين الرئيسين.

وتسيطر هيئة تحرير الشام مع فصائل متشددة أخرى على محافظة إدلب وأرياف حلب الغربي وحماة الشمالي واللاذقية الشمالي الشرقي.