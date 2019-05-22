تركيا: تحسن في محادثات أس-400 مع أميركا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنه يلمس تحسنا في المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن أنظمة الدفاع الروسية أس-400 والمقاتلات الأميركية أف-35، لكنه أضاف أن أنقرة مستعدة أيضا لعقوبات أميركية محتملة.

وتركيا والولايات المتحدة على خلاف بشأن قرار أنقرة شراء أنظمة أس-400 التي لا يمكن دمجها في أنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو). وتقول واشنطن إن هذه الخطوة ستهدد دور أنقرة في تطوير مقاتلات أف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن الأميركية.

وقال أكار للصحفيين في وقت متأخر يوم الثلاثاء إن تركيا تنفذ التزاماتها في مشروع إف-35 وإن أنقرة تتوقع أن يستمر البرنامج كما هو مخطط له. وقال إن المحادثات مع المسؤولين الأميركيين ما زالت جارية.

وصرح أيضا بأن تركيا تقيم عرضا أميركيا بشراء أنظمة باتريوت الدفاعية مضيفا أن أنقرة وواشنطن تبحثان السعر ونقل التكنولوجيا وقضايا الإنتاج المشترك بخصوص أحدث عرض قدمه المسؤولون الأميركيون.