وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس مرسوما رئاسيا ينص على أن تكون جميع العقود المتعلقة بالعقارات بالليرة التركية، وذلك في مسعى لدعم العملة المحلية المتهاوية.

وفي المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية منع أردوغان إبرام عقود بيع العقارات وتأجيرها بالعملات الأجنبية. وينص المرسوم على تغيير العقود الحالية بالعملات الأجنبية في غضون 30 يوما.

وكثيرا ما تبرم اتفاقات البيع والإيجار بالعملات الأجنبية في قطاع التجزئة وللأجانب المقيمين في تركيا.

وحسب المرسوم، يمكن أن تكون هناك استثناءات تقررها وزارة الخزانة والمال التي يتولاها منذ تموز/يوليو صهر أردوغان ووزير الطاقة السابق براءة البيرق.

ويأتي القرار في أعقاب تهاوي الليرة مقابل الدولار بشكل كبير الشهر الماضي على وقع أسوأ خلاف دبلوماسي بين أنقرة وواشنطن العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفرضت واشنطن عقوبات على وزيرين تركيين على خلفية توقيف قس أميركي، فيما أعلن الرئيس دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم المستوردين من تركيا.

وخسرت الليرة التركية نحو ربع قيمتها مقابل الدولار في آب/أغسطس.