تركيا تحظر مظاهرة لذوي المختفين قسريا

حظرت السلطات التركية السبت مظاهرة لذوي مئات من الأشخاص الذين اختفوا قسريا جنوب شرق البلاد قبل عقود.

وكانت منظمة "أمهات السبت" ستعقد تجمعها رقم 700 السبت بإسطنبول.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا التجمع.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن الشرطة "قامت باعتقال العديد من المتظاهرين".

وتعقد هذه المنظمة منذ عام 1995 تجمعات للمطالبة بالعدالة لأولئك الذين اختفوا خلال الصراع الدائر بين قوات الأمن التركية والمتمردين الأكراد.

وكان محافظ إسطنبول أعلن حظر الفعالية التي دعت إليها "أمهات السبت" بسبب الإعلان عنها عبر منصات تواصل اجتماعي ترتبط بحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية.