فتح المدعي العام التركي تحقيقا الجمعة حول صحافي في قناة "فوكس نيوز تركيا"، على خلفية انتقاد الرئيس رجب طيب أردوغان تعليقات للصحافي حول "السترات الصفراء" في فرنسا، قبل نحو أسبوعين.

وكتبت صحيفتا "حرييت" و"ميلييت" أن الصحافي فاتح برتكال يشتبه في أنه "حرض علنا على ارتكاب جريمة" حين سأل في العاشر من الشهر الجاري على تويتر "ما إذا كان يمكن للأتراك الاحتجاج على غرار السترات الصفراء في فرنسا".

وكتب الصحافي الذي يتابعه ستة ملايين شخص على تويتر: "هيا لنطلق تحركا احتجاجيا سلميا ضد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. هيا لنفعل ذلك. هل نحن قادرون على القيام بذلك؟".

وأضاف خلال برنامج إخباري: "قولوا لي كم شخص سيخرج؟" إلى التظاهرة.

وتساءل حول مخاوف الشعب التركي من الاحتجاج في ضوء التدخلات العنيفة للشرطة ضد المتظاهرين المعاضرين للحكومة، كما حصل عام 2013، ووجه انتقادات لأردوغان خلال البرنامج.

وبعد أيام على بث البرنامج، انتقد أدروغان الصحافي ووصفه بـ"شخص غير أخلاقي"، وقال إن "القضاء سيقدم الرد اللازم، إني واثق".