تركيا تحقق مع مزيد من الشهود في قضية خاشقجي

استدعى المحققون الأتراك المزيد من شهود العيان للإدلاء بإفاداتهم في إطار التحقيق بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية الأحد.

وقال تلفزيون "أن تي في" الخاص إنه تم استدعاء 25 شخصا آخرين للتحقيق معهم كشهود عيان، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

ومن جانبها قالت شبكة "تي آر تي" الحكومية إن المدعي العام استدعى 28 شخصا سعوديين وأتراك من العاملين بالقنصلية السعودية في إسطنبول، للإدلاء بشهاداتهم بشأن مقتل الصحافي السعودي البارز.

وكانت النيابة التركية حققت الجمعة مع موظفين بالقنصلية السعودية في اسطنبول في المحكمة الرئيسية بالمدينة، ومن بينهم سائق القنصل والفنيون والمحاسبون.

وبعد إنكارها لأسبوعين، أقرت السعودية السبت بأن الصحافي الذي كان يكتب مقالات رأي في واشنطن بوست وينتقد ولي العهد محمد بن سلمان قتل بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر.

لكن تفسيرها لمقتله خلال "شجار" قوبل بتشكيك من قبل الدول الكبرى التي طالبتها بإجابات ولا سيما بمعرفة ما حل بجثته.

واتهم مسؤولون أتراك الرياض بأنها أمرت بقتله وتقطيع جثته وتحدثت وسائل الإعلام الحكومية التركية عن وجود تسجيلات بالصوت والصورة تؤيد هذه المزاعم.

ومن جانبه قال السناتور الجمهوري البارز بوب كوركو الأحد إنه يعتقد أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤول عن وفاة خاشقجي، مشكك في رواية الرياض للأحداث التي سبقت مقتله معتبرا أن السعوديين فقدوا كامل مصداقيتهم في التفسيرات التي يقدمونها.

وأوضح كوركر الذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، خلال مشاركته في برنامج "ستيت أوف ذا يونيون" على شبكة CNN "بأنه يعتقد أن بن سلمان لعب دورا في وفاة خاشقجي، مضيفا "إذا اغتال ولي العهد هذا الصحافي فإنه تجاوز الخطوط"، مستدركا "لا أتسرع في إصدار أحكام. هل أعتقد أنه فعل ذلك؟ نعم أعتقد أنه فعل ذلك".

وأضاف السناتور الجمهوري أن سفراء من دول غربية تحدثوا عن رغبتهم في تنسيق رد تجاه السعودية حول وفاة خاشقجي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ليست البلد الوحيد الذي لديه مصالح في المملكة. وأضاف "هذا ما ستشاهدونه، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ستعمل بشكل جماعي مع آخرين، إذا فعل هذا، لكي ترد بشكل مناسب".