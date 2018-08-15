تركيا تصعد: جمارك إضافية ورفض للإفراج عن القس الأميركي

رفضت محكمة تركية الأربعاء طلبا جديدا للإفراج عن القس الأميركي أندرو برونسون الذي يثير احتجازه أزمة حادة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.

وقررت محكمة مدينة إزمير رفض الطلب مؤكدة أن برونسون سيبقى قيد الإقامة الجبرية، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.

وفي سياق متصل، أعلنت تركيا زيادة الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات المستوردة من أميركا، ردا على إجراء مماثل اتخذته واشنطن في قطاعي الفولاذ والألمنيوم، في أجواء من التوتر الشديد بين البلدين.

وفرضت تركيا رسوما جمركية إضافية على واردات تتضمن الأرز، والسيارات، والكحول، والفحم، ومستحضرات التجميل.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

وزادت الجمارك على السيارات الأميركية إلى الضعف لتصبح 120 في المئة، بينما وصلت إلى 140 في المئة على الكحول.

وكتب نائب الرئيس التركي فؤاد اوكتاي في تغريدة أن "رسوم استيراد بعض المنتجات رفعت في إطار المعاملة بالمثل".

ووسط مطالبات من اتحادات الأعمال في تركيا للحكومة بإيجاد حل دبلوماسي مع الولايات المتحدة بأسرع وقت لإنقاذ الوضع الاقتصادي بعد تدهور سعر الليرة، جاء إعلان الرئيس التركي رجب أردوغان الثلاثاء أن بلاده ستقاطع المنتجات الإلكترونية الأميركية.

وانخفضت قيمة الليرة التركية إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع الماضية وصلت لنسبة 42 في المئة حتى الآن هذا العام.

وارتفعت قيمة العملة حيث بات الدولار يعادل 6.20 ليرات بعد تقليل الحد اليومي من المبادلات بالعملات الأجنبية.