خطوة 'تزيد التضخم'.. تركيا ترفع أسعار الكهرباء

رفعت السلطات التركية السبت أسعار استهلاك الكهرباء للمرة الثانية خلال شهرين، على خلفية تراجع حاد في قيمة العملة المحلية.

وأفادت أرقام نشرت في الجريدة الرسمية في تركيا بأن أسعار الكهرباء سترتفع 14 في المئة للاستخدام الصناعي وتسعة في المئة للاستخدام المنزلي اعتبارا من السبت.

وحسب وكالة "رويترز" فإن زيادة الأسعار ستفاقم التضخم الذي ارتفع بدرجة كبيرة خلال الشهور الماضية، وتسلط الضوء على أزمة العملة التركية (الليرة).

وهوت العملة المحلية حوالي 42 في المئة هذا العام، ما أضر كثيرا بشركات الطاقة، إذ تعتمد تركيا اعتمادا شبه تام على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

وكان التضخم وصل في تموز/يوليو إلى نحو 16 بالمئة وهي أعلى نسبة في البلاد خلال 14 عاما.

وتفاقمت الأزمة التي يشهدها الاقتصاد التركي بتوتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن على خلفية احتجاز القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا بتهم متعلقة بالإرهاب.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين أتراك كما ضاعفت الرسوم الجمركية على واردات تركية.