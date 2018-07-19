تركيا ترفع حالة الطوارئ

أعلنت تركيا رفع حالة الطوارئ في البلاد بدءا من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس بالتوقيت المحلي (الأربعاء 22:00 بتوقيت غرينيتش)، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

يذكر أن تركيا أعلنت حالة الطوارئ في البلاد عقب المحاولة الانقلابية في تموز/ يوليو 2016، وجرى تمديدها كل ثلاثة أشهر منذ ذلك الوقت.

وفي ظل حال الطوارئ، شنت السلطات حملة أمنية ضد مؤيدي الانقلاب، والمعارضين المؤيدين للقضية الكردية والمتهمين بـ"الإرهاب" ووسائل الإعلام التي تنتقد السلطة ومنظمات غير حكومية.

وأسفرت الحملة عن اعتقال حوالي 80 ألف شخص، وإقالة أكثر من 150 ألف موظف رسمي أو تعليق مهامهم.

ورفعت حال الطوارئ بعد أقل من شهر على انتخابات فاز فيها الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية جديدة بصلاحيات رئاسية معززة بعد تعديل دستوري أقر العام الماضي.