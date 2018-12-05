تركيا تريد توقيف مقربين من ولي عهد السعودية

طلب مدع عام تركي إصدار مذكرتي توقيف بحق اثنين من المقربين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في إطار التحقيق في قضية قتل الصحافي البارز جمال خاشقجي.

وطلب مكتب مدعي عام إسطنبول الثلاثاء إصدار مذكرتي توقيف بحق نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري والمستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني للاشتباه بأنهما "ضمن المخططين" لجريمة قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع تشرين الأول/أكتوبر.

وكان المشبوهان المشار إليهما ضمن 17 اسما شملتها عقوبات أميركية الشهر الماضي.

وكانت سلطات التحقيق السعودية قالت في تشرين الثاني/نوفمبر إنها تحقق مع 21 شخصا في القضية وجهت اتهامات إلى 11 منهم، من دون أن تكشف هويات الموقوفين.

وتنفي السلطات السعودية علم ولي عهد المملكة مسبقا بمخطط لمقتل خاشقجي، وهو ما يشير إليه مشرعون أميركيون وتقارير إعلامية.

اقرأ أيضا.. مشرعون أميركيون: مقتل خاشقجي مسؤولية بن سلمان