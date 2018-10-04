تركيا تستدعي السفير السعودي بشأن اختفاء خاشقجي

استدعت وزارة الخارجية التركية الخميس السفير السعودي في تركيا بشأن اختفاء الكاتب والمحلل السياسي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول الثلاثاء.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة عن مكان خاشقجي الذي غادر السعودية العام الماضي ليقيم في واشنطن.

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ولم يظهر خاشقجي منذ أكثر من 48 ساعة بعد أن دخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين قال الأربعاء إن خاشقجي لا يزال موجودا داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأضاف كالين أن السلطات التركية كانت على تواصل مع نظيرتها السعودية من أجل حل هذه القضية.

لكن القنصلية السعودية قالت في وقت متأخر الأربعاء أنها تتابع ما ورد في وسائل الإعلام عن "اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي بعد خروجه من مبنى القنصلية".

وأكدت أنها "تقوم بإجراءات المتابعة والتنسيق مع السلطات المحلية التركية" لكشف ملابسات اختفائه.