تركيا تسعى لتوقيف نجم رياضي في أميركا

يسعى ممثلو الادعاء في تركيا لإصدار مذكرة توقيف دولية حمراء بحق لاعب كرة السلة التركي أنس كانتر المحترف في نادي نيويورك نيكس بتهمة الانتماء لـ"منظمة إرهابية" حسب صحيفة ديلي صباح.

وأضافت الصحيفة الموالية للحكومة أن مكتب المدعي العام في اسطنبول أعد أيضا طلب استرداد بحق كانتر الذي يلعب في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة.

ووفقا للصحيفة فإن الادعاء العام التركي يتهم كانتر بأنه على علاقة برجل الدين فتح الله غولن الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، وتتهمه تركيا بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.

كما يشير ممثلو الادعاء إلى أن لاعب كرة السلة التركي متهم بتقديم دعم مالي للمجموعة التي يتزعمها فتح الله غولن.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفض كانتر السفر إلى لندن للمشاركة في مباراة لفريقه ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، قائلا إنه يخشى من أن يتم اغتياله بسبب معارضته للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويلعب كانتر (26 عاما) في دوري كرة السلة الأميركي منذ عام 2008 بعدما اختاره يوتا جاز في الـ"درافت" المخصص لانتداب لاعبي الجامعات وحتى الثانويات الأميركية والأجانب، قبل أن ينتقل في 2015 إلى أوكلاهوما سيتي ثاندر ومن ثم إلى نيكس في 2017.

وفي 2017، ألغت أنقرة جواز سفر كانتر وأصدرت مذكرة توقيف بحقه لصلته بغولن، كما أوقفت والده محمد لخمسة أيام.

ويتجنب كانتر منذ أعوام التواصل مع أفراد أسرته في تركيا، خوفا من تعرضهم لإجراءات انتقامية من السلطات.