تركيا تطلب رسميا تفتيش القنصلية السعودية

قالت وسائل إعلام تركية الاثنين إن حكومة أنقرت طلبت رسميا من السلطات السعودية السماح لها بتفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول على خلفية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأفادت صحيفة الصباح التركية بأن وزارة الخارجية استدعت السفير السعودية في أنقرة عبد الكريم الخريجي للمرة الثانية الأحد في شأن اختفاء خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول الثلاثاء.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الأحد إنه يتابع قضية اختفاء الصحافي السعودي، موضحا أن لديه توقعات "إيجابية" بشأن مصير خاشقجي.

وأضاف أردوغان أن السلطات التركية تفحص تسجيلات كاميرات المراقبة وحركة الطائرات وإن نتائج تحقيقاتها ستعلن إلى العالم "مهما كانت (نتائجها)".

وتنفي السعودية علمها بمكان وجود خاشقجي أو مصيره، ونفى مصدر مسؤول بالقنصلية السعودية صحة تقارير تداولتها وكالات أنباء السبت حول مقتل الصحافي السعودي داخل القنصلية.