تركيا تعتقل ناشطة كردية بعد طردها من النروج

اعتقلت السلطات التركية الخميس ناشطة كردية بعدما طرت من النروج إثر رفض طلبها اللجوء، حسب وكالة أنباء الأناضول الحكومية.

وكانت غوليزار تاسديمير، التي تتهمها السلطات التركية بالانضمام لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية، توجهت إلى النروج وطلبت اللجوء لكن تم طردها بعد رفض طلبها فتوجهت إلى ألمانيا حيث قامت بلا جدوى بمحاولة مماثلة.

وطردت السلطات الألمانية تاسديمير (42 عاما) إلى النروج لتطردها الأخيرة إلى تركيا.

ولدى توقيفها في مطار إسطنبول صادرت السلطات هاتفين جوالين ووثائق على صلة بحزب العمال الكردستاني وصورا لها مع الزعيم التاريخي للحزب عبد الله أوجلان الذي يمضي عقوبة سجن مدى الحياة، حسب الوكالة التركية.

ويخوض حزب العمال الكردستاني منذ 1984 صراعا داميا مع السلطات التركية خصوصا في مناطق جنوب شرق تركيا ذات الغالبية الكردية. وأوقع النزاع عشرات آلاف القتلى.