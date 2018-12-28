تركيا تعتقل عشرات المشتبهين بالانتماء لداعش

اعتقلت السلطات التركية 62 مشتبها في انتمائهم لتنظيم داعش في مداهمات جرت صباح الجمعة في العاصمة أنقرة وفي مناطق في شمال البلاد.

وأفادت وكالة الأناضول بأن قوات الأمن اعتقلت 52 شخصا في أنقرة بعد أن أصدر المدّعي العام للعاصمة 64 مذكرة توقيف في إطار تحقيق متعلق بالتنظيم المتشدد.

وأضافت الأناضول أن المداهمات متواصلة لتوقيف بقية المطلوبين، مشيرة إلى أن الشرطة عثرت في منازل المشتبه بهم في العاصمة على أسلحة من بينها بنادق وذخيرة.

وفي محافظة سامسون المطلة على البحر الأسود في شمال البلاد، أوقفت الشرطة 10 أشخاص قالت إنهم عراقيون يشتبه بأنهم على صلة بالتنظيم.

وتأتي حملة الاعتقالات فيما تعهدت أنقرة بالقضاء على داعش وتهديدها بإطلاق حملة عسكرية قريبا ضد التنظيم والقوات الكردية في شمال سوريا، وذلك في أعقاب إعلان واشنطن سحب كافة قواتها البرية من البلد الذي تمزقه حرب أهلية منذ نحو ثماني سنوات.