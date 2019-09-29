تركيا تعلن إسقاط طائرة مسيرة على الحدود مع سوريا

أعلن الجيش التركي، الأحد، إسقاط "طائرة مسيرة مجهولة"، قال إنها انتهكت "ست مرات السبت المجال الجوي التركي" غرب ولاية كليس الحدودية مع سوريا.

وأفادت وزارة الدفاع التركية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، مساء الأحد، بأن الطائرة المسيرة "مجهولة الجنسية والطراز".

وأوضحت الوزارة أن مقاتلتين من طراز إف-16، أقلعتا من قاعدة إنجرليك في ولاية أضنة، عند الساعة 13.24 بالتوقيت المحلي، واستهدفتا الطائرة المذكورة.

وجاء في البيان أن قوات الدرك في كليس، عثرت على حطام الطائرة المسيرة بين قاعدة تشلدر أوبا ومركز بشيرية للإقامة المؤقتة.

وفي عام 2015، أسقطت تركيا مقاتلة روسية من نوع "سوخوي 24"، على الحدود التركية السورية، ما أدى إلى أزمة غير مسبوقة بين موسكو وأنقرة.

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخطوة حينها بأنها "طعنة في الظهر". لكن العلاقات بين البلدين تحسنت بعد ذلك، من أجل العمل معا حول النزاع السوري.

وتدعم تركيا جماعات معارضة في سوريا تريد إسقاط الرئيس بشار الأسد، فيما تدعم روسيا دمشق.