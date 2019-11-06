تركيا تعلن إلقاء القبض على زوجة البغدادي

أعلنت تركيا الأربعاء إلقاء القبض على زوجة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بعد أيام من اعتقال شقيقته.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، "أسرنا زوجته .. أُعلن ذلك للمرة الأولى .. لم نثر ضجة كبيرة حول الأمر".

وكانت قوات تركية في شمال سوريا قد اعتقلت الثلاثاء شقيقة البغدادي الذي قتل في نهاية أكتوبر الماضي في هجوم نفذته وحدة خاصة أميركية.

وقتل البغدادي الشهر الماضي خلال مداهمة نفذتها القوات الأميركية الخاصة في شمال غربي سوريا.

وأكد تنظيم داعش في تسجيل صوتي نشر على الإنترنت موت زعيمه.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن البغدادي قتل وثلاثة من أطفاله أثناء غارة بتفجير سترة ناسفة بعد فراره داخل نفق مسدود.