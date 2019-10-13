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الشرق الأوسط

تركيا تعلن الاستيلاء على وسط بلدة تل أبيض السورية الحدودية

قوات سورية موالية لتركيا تطلق نارا كثيفا في مدينة تل أبيض الحدودية في 13 أكتوبر 2019

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أوردت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن القوات السورية المدعومة من تركيا تقدمت إلى وسط بلدة تل أبيض السورية الحدودية، في اليوم الخامس للحملة العسكرية التركية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان من مقره في بريطانيا أيضا الأحد أن القوات المدعومة من تركيا "تكاد تسيطر بالكامل" على البلدة.

واستطاعت كاميرا الحرة رصد الحركة داخل مدينة تل أبيض التي أعلن الجيش التركي والفصائل السورية المعارضة السيطرة عليها اليوم.

وتظهر الصور مقاتلين من الفصائل السورية بعربات"بيك اب" ومقاتلين راجلين، كما تظهر دبابات للجيش التركي في شوارع المدينة.

وتبدو المدينة شبه خالية من السكان، ولا تزال أعمدة الدخان تتصاعد منها بسبب القصف المكثف الذي تعرضت له منذ بدء العملية العسكرية التركية لإنشاء ما تسميها تركيا "المنطقة الآمنة" شرق الفرات.

ولايزال يسمع دوي نيران أسلحة متقطعا وأحيانا قذائف هاون تضرب تل أبيض عبر الحدود من بلدة أقجة قلعة التركية، التي جرت فيها احتفالات لوح فيها السكان بأعلام تركية.

وتعتبر الحكومة التركية المقاتلين الأكراد السوريين "إرهابيين" بسبب صلتهم بتمرد في جنوب شرقي تركيا. وكانت قوات "قسد" حليفا رئيسيا للولايات المتحدة في قتال داعش.

وتوعدت تركيا بإقامة "منطقة آمنة" داخل سوريا على طول الحدود.

وقال الرئيس التركي في وقت سابق إنه جرى الاستيلاء على 17 قرية حول تل ابيض، التي كانت قوات قسد قد استولت عليها من داعش في 2015.

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