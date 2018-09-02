تركيا تعلن هيئة تحرير الشام جماعة إرهابية

أعلنت تركيا هيئة تحرير الشام التابعة لتنظيم القاعدة في سورية منظمة إرهابية.

ويأتي ذلك وسط مناقشات مع روسيا حول كيفية التعامل مع هيئة تحرير الشام التي تسيطر على معظم إدلب، ومقاتلي معارضة آخرين.

وجاء تحديث القائمة التركية للمنظمات الإرهابية مع ملحق يشير إلى أن اسم التنظيم سابقا هو جبهة النصرة، إذ حدثت تركيا قائمتها التي تجمد بموجبها أصول أشخاص ومنظمات على صلة بالإرهاب.

واعتبرت تركيا جبهة النصرة إرهابية، لكن الجماعة أعادت تسمية نفسها في كانون ثاني/ يناير 2017 واندمجت مع جماعات جهادية أخرى في إطار هيئة تحرير الشام.

وبالرغم من أن الجماعة تدعي أنها لا تربطها علاقات مباشرة بالقاعدة إلا أن أميركا والأمم المتحدة تعتبرانها جماعة إرهابية.