تركيا تغرم فيسبوك 271 ألف دولار

قالت الهيئة التركية المعنية بحماية البيانات الشخصية الجمعة إنها فرضت على فيسبوك غرامة قدرها 1.65 مليون ليرة (حوالي 271 ألف دولار) في نيسان/ أبريل بسبب خطأ أدى إلى انتهاك بيانات خاصة.

وأشارت الهيئة إلى بيان أصدرته فيسبوك في كانون الأول/ ديسمبر قالت فيه إن الشركة اكتشفت ثغرة في واجهة برمجة التطبيقات (إيه.بي.آي) ما سمح لتطبيقات خارجية بالاطلاع على صور مستخدمي فيسبوك.

وقالت الهيئة التركية إن نحو 300 ألف مستخدم في تركيا تضرروا من انتهاك بياناتهم الخاصة.

وأضافت أن ثغرة البرمجة المذكورة استمرت لمدة 12 يوما في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي وأن عدم تدخل فيسبوك في الوقت المناسب يكشف عن قصور في التقنيات الاحتياطية للتصدي لذلك.