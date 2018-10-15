تركيا: تفتيش القنصلية السعودية سيتم خلال ساعات

قالت وزارة الخارجية التركية إن تفتيش مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول في إطار التحقيقات باختفاء الصحافي السعودي البارز جمال خاشقجي، سيجرى بعد ظهر الاثنين، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

ومن المتوقع أن يتم التفتيش من قبل فريق تحقيقات تركي سعودي مشترك.

وكان مسؤول سعودي قال في وقت سابق الاثنين لشبكة "سي أن أن" الأميركية إن نتائج تحقيق داخلي سعودي حول اختفاء خاشقجي إثر دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع الشهر الجاري، ستعلن "قريبا".

وأوضح المسؤول أن مرسوما ملكيا صدر الجمعة بتكليف النائب العام السعودي بإجراء تحقيق في قضية خاشقجي استنادا على المعلومات الاستخباراتية التي شاركتها تركيا مع المملكة الخليجية.

وتتزايد التساؤلات حول مصير خاشقجي، كاتب مقالات الرأي في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية والذي كان ينتقد سلطات بلاده، وقد فقد أثره منذ دخوله قنصلية السعودية في إسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر.

وتشير تقارير صحافية أميركية وتركية إلى احتمال مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده وتورط مسؤولين سعوديين في ذلك.