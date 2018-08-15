تركيا تفرج عن مدير مكتب 'العفو الدولية'

قالت منظمة العفو الدولية إن محكمة في إسطنبول قضت بإطلاق سراح مدير مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا من السجن.

وجاء قرار إطلاق سراح تانر كيليتش الأربعاء بعد يوم واحد من قيام محكمة تركية بالإفراج عن جنديين يونانيين من سجنهما في شمال غرب تركيا، ما يرفع الأمل في تحسين العلاقات بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي.

وقضى كيليتش 14 شهرا في السجن في تهم تتعلق بالإرهاب، حيث اتهم بالارتباط بشبكة يقودها الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تلقي تركيا عليه باللائمة في الانقلاب الفاشل الذي وقع عام 2016.

وكان الاتحاد الأوروبي قد انتقد بشدة سجن كيليتش، معربا عن قلقه بشأن سيادة القانون في تركيا.

وكان كيليتش من بين العديد من نشطاء حقوق الإنسان الذي لاحقتهم تركيا في حملة قمع هائلة شنتها في أعقاب محاولة الانقلاب.

وقال كومي نايدو، الأمين العام الجديد لمنظمة العفو الدولية "نشعر بسعادة غامرة بهذا الخبر. فقد استغرق منا الأمر أكثر من عام من الحملات والنضال للوصول إلى هنا".