تركيا تقصف مواقع تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية في سورية

أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الأحد بأن القوات التركية قصفت مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية على الضفة الشرقية لنهر الفرات في شمال سورية.

وذكرت الوكالة أن القصف استهدف منطقة زور مغار إلى الغرب من منطقة عين العرب كوباني في شمال سورية، وكان يهدف إلى منع "الأعمال الإرهابية".

ونفذت تركيا هجوما ضد قوات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين السورية في وقت سابق العام الجاري، وقالت مرارا إنها ستستهدف هذه القوات إلى الشرق من نهر الفرات.

يذكر أن وحدات حماية الشعب تحالف كردي عربي تدعمه الولايات المتحدة، في حين تعتبره تركيا مجموعة "إرهابية".