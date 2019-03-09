تركيا تقمع مظاهرة في #يوم_المرأة

أطلقت الشرطة التركية الجمعة الغاز المسيل للدموع على آلاف من النساء تجمعن وسط اسطنبول لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك رغم قرار بمنع التظاهرة.

وصدت الشرطة أيضا المتظاهرات عند مدخل جادة الاستقلال في قلب اسطنبول.

وقام الشرطيون بتفريق الحشد بإطلاق الغاز المسيل للدموع، ثم توجهوا مع كلاب نحو المتظاهرين، ففر كثيرون منهم في الشوارع المحاذية.

وقبل موعد المظاهرة، أعلنت الشرطة أنها لن تسمح بأي تحرك في جادة الاستقلال.

وانتشرت الشرطة بكثافة، وأقامت حواجز معدنية حول ساحة تقسيم حيث أغلقت متاجر عدة.

وقال امرأة اسمها اولكر "انظروا، إنها الحقيقة ويا للأسف: هناك نظام يخافنا".

ولاحقا، سمح لبضعة آلاف من النساء بالوقوف في جانب من الجادة مع لافتات تطالب بحقوق النساء.

وأوردت متظاهرة "في تركيا، هناك انتشار واسع للعنف ضد النساء والحكومة لا تفعل شيئا لمنع ذلك. كل ما يمكننا القيام به هو المجيء إلى هنا وإسماع صوتنا".

وتتهم الناشطات حكومة رجب طيب أردوغان بعدم بذل جهود كافية لمكافحة العنف بحق النساء.

ونظمت تظاهرات نسوية أخرى في أنقرة.