تركيا تكثف غاراتها.. ونزوح 60 ألف مدني شمالي سوريا

كثفت الطائرات التركية، الخميس، غاراتها على مواقع في شمالي سوريا حيث تشن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد المقاتلين الأكراد منذ الأربعاء، في وقت فر أكثر من 60 ألف مدني من مناطق العملية العسكرية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان إن اشتباكات عنيفة تدور حاليا على محاور في أطراف مدينة الدرباسية بريف الحسكة، بين قوات سوريا الديموقراطية والقوات التركية والفصائل الموالية لها.

وأضاف البيان أن القوات التركية شنت هجوما عنيفا وقصفا مكثفا في محاولة منها لاقتحام الدرباسية التي نزح منها معظم السكان منذ بدء الهجوم التركي الأربعاء.​

كما قصفت القوات التركية مناطق في محيط قريتي الزهيرية وجم شرف في ريف المالكية شمالي سوريا، وفقا للمرصد الذي أشار على أن قوات سوريا الديموقراطية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع في سماء منطقة قصر ديب في ريف المالكية.

وبدأت تركيا بعد ظهر الأربعاء هجوما على مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمالي سوريا ما تسبب بنزوح آلاف المدنيين.

وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية الخميس تصديها للعملية العسكرية التركية ضد مناطق سيطرتها في شمالي سوريا، غداة قصف عنيف استهدف مدنا وقرى حدودية، ما يثير الخشية من أزمة إنسانية جديدة.

ويوم الخميس، قال المرصد إن أكثر من 60 ألف شخص نزحوا من المناطق الشمالية والشمالية الشرقية في سوريا.

وهذا ثالث هجوم تشنه تركيا مع فصائل سورية موالية لها في شمالي سوريا، بعد هجوم أول في العام 2016 سيطرت بموجبه على مدن حدودية عدة، وثان عام 2018 سيطرت على أثره على منطقة عفرين في شمال سوريا.