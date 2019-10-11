تركيا تكثف هجماتها شمالي سوريا.. وتحذير أميركي من عقوبات

كثفت تركيا ضرباتها الجوية وقصفها المدفعي على مقاتلين أكراد في شمال شرق سوريا، الجمعة، في تصعيد لهجوم أثار تحذيرات من كارثة إنسانية.

وفتح التوغل جبهة جديدة للقتال في الحرب الأهلية السورية المستعرة منذ أكثر من ثمانية أعوام وأثار انتقادات عالمية شديدة.

وحذرت واشنطن أنقرة من أنها قد تواجه عقوبات "قاسية جدا" بسبب توغلها في سوريا لمحاربة القوات الكردية.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، في مؤتمر صحفي عقده في واشنطن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى صلاحيات واسعة لوزارة الخزانة لفرض عقوبات على تركيا في حال تجاوزت الخطوط الحمراء.

وأكد منوتشين أن واشنطن لن تفرض عقوبات على أنقرة في الوقت الحالي، لكنها تستطيع "شل" الاقتصاد التركي "إذا اضطرت إلى ذلك".

وقصفت طائرات حربية ومدفعية تركية، الجمعة، مناطق حول بلدة رأس العين السورية، وهي واحدة من بلدتين حدوديتين يتركز فيهما الهجوم.

ودخلت قافلة تضم 20 مدرعة تقل مقاتلين من المعارضة السورية من جيلان بينار يوم الجمعة إلى الأراضي السورية. وأشار البعض بعلامة النصر بينما كبر البعض الآخر ولوحوا بأعلام المعارضة فيما تقدموا صوب رأس العين.

وعلى بعد 120 كيلومترا غربا قال شهود إن مدافع هاوتزر التركية واصلت قصف بلدة تل أبيض السورية.

وقال مروان قامشلو المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد إن تل أبيض تشهد أكثر المعارك حدة في ثلاثة أيام.

وأضاف أن اشتباكات اندلعت خلال الليل في عدة نقاط على الحدود من عين ديوار على الحدود العراقية حتى عين العرب (كوباني) على بعد أكثر من 400 كيلومتر غربا.

وقال إن القوات التركية وقوات سوريا الديمقراطية تبادلت القصف في القامشلي ومناطق أخرى.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات التركية استولت على تسع قرى بالقرب من رأس العين وتل أبيض.

وأضاف أن ما لا يقل عن 32 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية و34 من مقاتلي المعارضة السورية قتلوا خلال الاشتباكات إضافة إلى مقتل عشرة مدنيين.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن 22 من مقاتليها قتلوا يومي الأربعاء والخميس.

وتقول تركيا إنها قتلت المئات من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية في العملية بينما لقي جندي تركي واحد مصرعه.

ورد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الجمعة، بانتقاد أردوغان بسبب تهديده بإرسال ملايين المهاجرين السوريين إلى أوروبا إذا استمرت انتقاداتها للعملية التركية.

وقال توسك "يتعين على تركيا أن تفهم أن مصدر قلقنا الرئيسي هو احتمال أن تؤدي تحركاتها إلى كارثة إنسانية أخرى".

وقالت لجنة الإنقاذ الدولية إن 64 ألف شخص في سوريا فروا في الأيام الأولى للحملة.

وقالت الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا إنه سيجري إخلاء مخيم يؤوي أكثر من سبعة آلاف من النازحين في شمال البلاد بينما تجرى محادثات لنقل مخيم آخر يؤوي 13 ألف شخص منهم عائلات لمقاتلي الدولة الإسلامية بعد تعرضهما للقصف.

وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن مستشفى في تل أبيض أغلق بعدما فر معظم العاملين فيه بسبب القصف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتسبب رفض الدول الغربية للهجوم التركي في شقاق داخل حلف شمال الأطلسي الذي تنتمي له أنقرة. وقال ينس ستولتنبرغ الأمين العام للحلف بعد محادثات مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في اسطنبول إنه يتوقع أن تتحلى تركيا بضبط النفس في سوريا بينما قال جاويش أوغلو إن أنقرة تتوقع "تضامنا قويا" من الحلف.

وأبلغ ستولتنبرغ الصحفيين أيضا أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يجد حلا دائما لسجناء الدولة الإسلامية في سوريا.