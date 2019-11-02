تركيا تهدد بإرسال دواعش أوروبا إلى بلدانهم

اشتكت تركيا من "تقاعس" الأوربيين حيال معتقلي داعش في أراضيها وهددت بإرسالهم إلى بلدانهم الأصلية.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو يوم السبت إن أوروبا تركت تركيا لمواجهة هذه الأزمة لوحدها "هذا غير مقبول بالنسبة لنا. إنه أمر غير مسؤول أيضا" ، وأضاف في تصريحات صحفية "سنرسل أعضاء داعش الذين تم أسرهم إلى بلادهم" في إشارة لتنظيم الدولة الإسلامية.

واعتقلت تركيا بعض عناصر داعش الذين فروا من معسكرات شمال شرق سوريا بعد إطلاقها الشهر الماضي توغلا عسكريا هناك.

ويوم الجمعة رفعت دعاوى أمام محكمة الأمور المستعجلة مدينة لاهاي لإرغام السلطات الهولندية على استعادة العشرات من أسر الدواعش، بينهم نساء وأطفال، يقبعون في معسكرات بشمال شرق سوريا.